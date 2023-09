Non solo influenza: attesi 10 mln di casi dei suoi 262 “virus cugini”

Starnuti, naso chiuso, mal di gola, febbre, disturbi a stomaco e intestino. Non si tratta sempre di influenza, come spiega il virologo Fabrizio Pregliasco. Potrebbe trattarsi di altri virus capaci di causare problemi simili, dal virus respiratorio sinciziale a rhinovirus e adenovirus. Ecco come riconoscerli e come curarli