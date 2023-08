Covid o influenza? Ecco come distinguere i sintomi

10/10 ©IPA/Fotogramma

Ma cosa bisogna fare se si hanno i sintomi del Covid? In una circolare il ministero della Salute, premettendo che non è più necessario restare in isolamento, ha precisato che, qualora si risulti positivi a un test molecolare o antigenico, è consigliato "indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Fff2), se si entra in contatto con altre persone. Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Applicare una corretta igiene delle mani. Evitare ambienti affollati"

Covid, la circolare: stop isolamento ma con i sintomi è consigliato restare in casa