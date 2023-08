1/10 ©Getty

Eris, la nuova variante Covid, è in Italia e in poco tempo è diventata la più diffusa. EG5.1, il nome della sottovariante monitorata dagli esperti, si è diffusa rapidamente in diversi Paesi, presenta un vantaggio di crescita rispetto ad altri lignaggi circolanti

Stop isolamento per i positivi al Covid, Galli: "Scelta politica senza basi scientifiche"