Covid, la nuova variante EG.5 è la seconda più diffusa al mondo

La nuova variante Covid EG.5, l'ultima inserita dall'Organizzazione mondiale della sanità nella lista dei mutanti sotto monitoraggio (Vum), cresce ancora. La variante, segnalata finora in 45 Paesi, fa registrare una prevalenza dell'11,6% a livello globale: è quanto emerge nell'ultimo bollettino dell'Oms sull'andamento di Covid-19.

Il bollettino Oms

Nella settimana dal 10 al 16 luglio, la variante EG.5 raggiunge Kraken (XBB.1.5, in calo costante) e diventa la seconda più diffusa dopo Arturo (XBB.1.16), che scende al 18,4% rispetto al 21,7% della settimana precedente.

Sotto la lente dell'Oms - si legge nel report - ci sono oggi due varianti di interesse o Voi (Kraken e Arturo) e 7 varianti sotto monitoraggio o Vum: oltre a EG.5, BA.2.75 (Centaurus), CH.1.1 (Orthrus), XBB (Gryphon), XBB.1.9.1 (Hyperion), XBB.1.9.2 e XBB.2.3 (Acrux). Tra queste ultime, EG.5 è l'unica in crescita (dal 6,2% della settimana 24, quella compresa fra il 12 e il 18 giugno, all'11,6% della settimana 10-16 luglio); calano Centaurus e Hyperion, mentre le altre mostrano un trend stabile. Quanto alle Varianti di interesse, nonostante un trend discendente Arturo resta la più diffusa, riportata da 100 Paesi e particolarmente presente nel Pacifico Occidentale (prevalenza del 15%) e nel Sudest asiatico (36%). Kraken, notificata da 120 Paesi, benché in ritirata rimane invece la variante prevalente nelle Americhe (25%) e in Europa (20%).