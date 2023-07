Covid, Schillaci annuncia lo stop all'isolamento per i positivi

Dopo l'addio al Green Pass, dopo oltre tre anni dall'inizio della pandemia, è in arrivo un'altra importante novità per i positivi: chi si ammalerà di Covid non dovrà più mettersi in isolamento. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del congresso della Fmsi - Federazione medico sportiva italiana. "È una questione di giorni. Appena c'è il nuovo direttore della prevenzione lo togliamo", ha detto Schillaci a proposito della fine dell'isolamento per i positivi al virus.

Lo studio sugli asintomatici



Intanto un gruppo di ricercatori coordinati dall'University of California San Francisco potrebbe aver chiarito uno dei punti più enigmatici della pandemia da virus SarsCov2: cosa fa sì che in alcune persone l'infezione non dia alcun sintomo. Secondo quanto emerso dallo studio, pubblicato su Nature, le persone asintomatiche sono spesso portatrici di una variante genetica che aiuta il loro sistema immunitario a riconoscere e a contrastare tempestivamente il virus (LO STUDIO).