Se è vero che da più parti, compresa l'Oms, si è annunciata l'imminente fine della pandemia, in Italia il virus sta sviluppando nuove forme e varianti, e i recenti contagi (in leggero aumento), sembrano avvenire per mano di cinque diverse varianti, tutte derivanti da Omicron



Obbligo mascherina in ospedali e Rsa: cosa cambia dopo il 30 aprile