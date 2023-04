Covid Italia, monitoraggio Iss: in calo l'incidenza dei casi

Salute e Benessere

Unicef: fiducia nei vaccini per bambini diminuita durante la pandemia

Il rapporto sottolinea che tra il 2019 e il 2021, a causa della pandemia di Covid-19, un totale di 67 milioni di bambini non ha ricevuto le vaccinazioni, con livelli di copertura in calo in 112 paesi. I bambini nati appena prima o durante la pandemia stanno superando l'età in cui normalmente verrebbero vaccinati. In Italia, c'è stato un calo della fiducia di 6,8 punti percentuali, dal 92,1% all'85,5%. Fra le persone sotto i 35 anni la diminuzione è stata maggiore

La percezione pubblica dell'importanza dei vaccini per i bambini è diminuita durante la pandemia da covid in 52 sui 55 paesi presi in esame e in alcuni fino a 44 punti percentuali. Lo rivela un rapporto dell'Unicef intitolato "La condizione dell'infanzia nel mondo 2023: per ogni bambino, vaccinazioni"

La percezione dell'importanza dei vaccini per i bambini è diminuita di oltre un terzo nella Repubblica di Corea, Papua Nuova Guinea, Ghana, Senegal e Giappone dall'inizio della pandemia