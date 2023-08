Covid, stop isolamento positivi. Galli: scelta senza basi scientifiche

"Non è finito nulla, forse solo nelle speranze di qualcuno ma non nelle certezze", ha detto il medico, già direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, criticando la decisione del Governo di porre fine all'obbligo di isolamento per chi contrae la malattia

"Non è finito nulla, forse solo nelle speranze di qualcuno ma non nelle certezze" e la scelta del Governo di mettere fine all'isolamento per i positivi al Covid "è solo un atto politico e non ha nessuna base scientifica", ha detto all'Adnkronos Salute, Massimo Galli, già direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, criticando la decisione di porre fine all'obbligo di isolamento per chi contrae la malattia.