Giornata mondiale igiene delle mani, 12 mosse contro le infezioni

Il 5 maggio si celebra l'Hand Hygiene Day, una giornata istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2009 per ricordare l'importanza di lavarsi le mani, una delle misure più efficaci per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni. L’obiettivo della campagna “Salva vite: igienizza le mani”, promossa ogni anno dall’Oms, è quello di rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo. A partire dagli operatori sanitari, a cui è dedicato il tema dell’ edizione 2024 della giornata mondiale . L'igiene delle mani, infatti, è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario. Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto può salvare milioni di vite ogni anno.

La campagna Oms 2024 è finalizzata a rafforzare gli approcci per l’apprendimento, implementando la formazione per migliorare la pratica dell’ igiene delle mani e la prevenzione e il controllo delle infezioni tra gli operatori sanitari e assistenziali di tutto il mondo. Per farlo, oltre a promuovere l’accesso a risorse innovative per la formazione in materia di igiene, l’Organizzazione mondiale della sanità incoraggia meccanismi di misurazione per valutare l'impatto della formazione e dell'istruzione in materia.

12 mosse per prevenire infezioni e batteri



Per lavarsi accuratamente le mani, sia in casa che in qualsiasi bagno pubblico, bastano 12 semplici movimenti che richiedono solo 60 secondi di tempo. Ecco le 12 mosse per prevenire efficacemente le infezioni e i batteri, illustrate nel dettaglio dall’Oms e dal ministero della Salute durante la pandemia di Covid-19:



• Bagna bene le mani con l’acqua

• Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

• Friziona bene le mani palmo contro palmo

• Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

• Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

• Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra

• Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

• Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa

• Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro

• Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua

• Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso

• Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto



I “cinque momenti” per il personale sanitario



Per quanto riguarda il personale sanitario, l’igiene delle mani, è indispensabile in cinque momenti: prima e dopo aver toccato il paziente; prima di eseguire una procedura asettica per impedire il trasferimento di microbi su cute, mucose o dispositivi medici utilizzati dal paziente; dopo l’esposizione ai suoi fluidi corporei, come saliva, sudore, lacrime, urina, feci, vomito); e infine, dopo essere venuti a contatto con l'ambiente in cui si trova la persona malata.