L'articolo 10 ter del decreto legge 52 del 2021, poi modificato, recitava: "A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata"

Long Covid, l'Oms: “36milioni di casi tra gli europei”