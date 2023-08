Covid, studio su variante EG.5: “Non è più pericolosa delle altre”

Salute e Benessere

Covid, verso l'addio all'isolamento per chi contrae il virus

Il provvedimento che decreta la fine dell'isolamento per i positivi al Covid è pronto e presto potrebbe approdare al Consiglio dei ministri. In autunno è prevista la ripartenza della campagna vaccinale senza obbligo di immunizzazione, ma il vaccino sarà disponibile per tutti e fortemente consigliato agli anziani e ai soggetti fragili

Ancora pochi giorni e poi anche l'ultima restrizione dell'emergenza pandemica potrà essere archiviata: a breve cadrà infatti pure la norma sull'isolamento dei positivi al Covid-19. Infatti, il provvedimento che decreta la fine dell'isolamento per chi contrae il virus è pronto e potrebbe approdare al Consiglio dei ministri già lunedì prossimo

Il virus però non è scomparso, al contrario, sta rialzando la testa in diversi Paesi, e per questo anche in Italia dall'autunno riparte la campagna vaccinale: nessun obbligo di immunizzazione, ma il vaccino sarà disponibile per tutti e fortemente consigliato agli anziani ed ai soggetti fragili