Covid, cadono ultimi divieti: stop obbligo isolamento per i positivi

Cade - con il provvedimento approvato in Cdm - l'obbligo di isolamento per i positivi e sarà possibile uscire di casa e andare al lavoro con la malattia in corso. Cessa anche l'autosorveglianza per i contatti di persone positive, insieme all'obbligo di indossare le mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti. Cade anche l'indicazione per Regioni e Province autonome di comunicare quotidianamente i dati sui contagi a ministero e Iss. Il ministro Schillaci: “Abrogato l'ultimo divieto reale del Covid”