Bronchiolite, più casi gravi nei bambini per varianti virus sinciziale

La ricerca condotta dai virologi della Sapienza di Roma con il Dipartimento di Malattie infettive dell'Iss, e pubblicata dal Journal of Infection, ha analizzato i casi presso il Policlinico Umberto I nelle stagioni pre-pandemiche, durante e dopo la pandemia. Se nel 2021 la bronchiolite era causata principalmente da ceppi di Vrs sottotipo A, le ospedalizzazioni del 2022-2023 sono state in gran parte per varianti genetiche di Rsv sottotipo B, associate a una maggiore severità della malattia