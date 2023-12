Il Covid rialza la testa? Numeri e grafici ci offrono qualche risposta

Con la stagione autunnale e invernale si torna a parlare di Covid (oltre che di influenza ). Dei contagi che aumentano, a volte con percentuali che fanno impressione , delle ospedalizzazioni in rialzo e della campagna vaccinale che non decolla . E insieme ai casi, crescono anche i dubbi e le perplessità italiani rispetto ad un fenomeno che avremmo preferito dimenticare. Anzi, che forse avevamo già dimenticato. E che invece, tra titoli di siti e giornali, notizie condivise sui social media e colleghi e parenti di nuovo a casa positivi, torna a far parlare di sé. E a suscitare interrogativi. Anche per questo abbiamo provato a mettere insieme qualche domanda e a dare qualche risposta, con l’aiuto dei numeri e dei grafici.

Nella settimana che si è conclusa il 29 novembre, ultima per la quale abbiamo dei dati, si sono registrati 52.177 nuovi casi, contro i 44.955 di quella conclusasi il 22 novembre e i 34.319 di quella terminata il 15 novembre. Dunque, nell’ultima settimana i casi positivi sono aumentati del 16 per cento rispetto a quella precedente e del 52 per cento rispetto a quella terminata il 15 novembre.

Dal momento che i tamponi non sono più obbligatori, non è meglio guardare alle situazione negli ospedali per avere un quadro più preciso, invece che ai casi?

Certamente. Il dato dei casi resta importante perché ci permette di “annusare” prima una tendenza ma ormai non dice molto sulla diffusione del Covid, men che meno sul suo impatto sulla salute generale. Per questo dobbiamo guardare al dato dei casi più seri, quelli che necessitano di cure ospedaliere. E questi sono anch’essi in aumento. Il 29 novembre, ultimo giorno per il quale abbiamo i dati, risultavano ricoverati 5.741 pazienti. Alla fine della settimana precedente erano 4.811, con un aumento del 19 per cento in 7 giorni. Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, nello stesso periodo, sono passati da 137 a 170. Come ha commentato il presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Migliore, l’impatto è ancora complessivamente limitato e riguarda soprattutto gli anziani: “Assistiamo a una maggiore circolazione del virus che impatta, seppur in minima parte, sugli ospedali incrementando i ricoveri”.

Dunque crescono i ricoverati Covid negli ospedali, ma quanto rilevanti sono questi numeri?

A differenza dei contagi, rispetto ai quali è difficile fare paragoni con il passato, il dato dei ricoveri ci permette di effettuare confronti nel tempo. Per trovare un dato analogo all’attuale bisogna tornare indietro fino al 16 gennaio 2023 con 5.734 pazienti ricoverati con Covid. Siamo comunque molto lontani dai numeri del luglio 2022, quando i pazienti in ospedale toccarono quota 11mila. O del gennaio 2022: in quell'occasione i ricoverati salirono fino a 20mila. Per non parlare dei 34mila raggiunti nel novembre 2020. Si tratta, com'è evidente, di ordini di grandezza diversi che devono aiutarci a dare il giusto senso delle proporzioni alla situazione attuale.