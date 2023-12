Covid, Lopalco: flop campagna vaccinale, molti ricoveri evitabili

"L’assoluto fallimento della campagna vaccinale contro il Covid" non è privo di conseguenze. A spiegarlo è, all'Adnkronos Salute, Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento. Che poi aggiunge: "I ricoveri in aumento in questi giorni in molti casi potevano essere evitati con una veloce vaccinazione dei soggetti più fragili. Mancata comunicazione e cattiva organizzazione hanno persino impedito di vaccinarsi a chi ne aveva intenzione". (LE NOTIZIE SUL COVID)