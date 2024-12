Giubileo 2025, Piantedosi su allerta terrorismo: "Attenzione massima"

Il ministro degli Interni si è esposto sul rischio di possibili atti emulativi di quanto avvenuto a Magdeburgo, in Germania. Il titolare del Viminale assicura il massimo livello di attenzione e invita turisti e pellegrini a visitare Roma in tranquillità ascolta articolo

Lo scorso sabato, il giorno dopo l'attentato di Magdeburgo, una circolare di polizia ai prefetti e ai questori italiani ha sollecitato il rinforzo delle misure di sicurezza. Ne è emersa l'importanza di focalizzare l'attenzione sul rischio di possibili gesti di emulazione da parte di individui ispirati al caso tedesco. Massima prudenza, poi, per quanto riguarda gli eventi a sfondo religioso, in particolare il Giubileo 2025, che inizierà ufficialmente il 24 dicembre con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro. Il ministro degli Interni Piantedosi si è esposto sul tema, assicurando un aumento delle attività di presidio e di prevenzione, ed invitando turisti e fedeli a visitare Roma con serenità; “C'è una situazione di allerta, ma non di allarme né di allarmismo" ha sottolineato anche Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno.

Le misure di sicurezza “L'appuntamento del Giubileo lo abbiamo preparato in maniera capillare con un impegno fondamentalmente che va in due direzioni: da una parte avere un dispiegamento di mezzi e uomini in una logica di pronto intervento e il secondo momento importante quello dell'attività di intelligence, che come prevenzione, mi permetto di dire nel nostro paese è molto all'avanguardia” ha chiarito il ministro Piantedosi. "L'attentato di Magdeburgo - ha sottolineato ancora il titolare del Viminale - ci dice che possono esserci atti di emulazione che potrebbero essere compiuti da 'cani sciolti' e che richiedono mezzi anche molto limitati". Ma "mi sento di lanciare il messaggio per pellegrini e turisti di venire a Roma e in Italia con tutta tranquillità perché non c'è nessuna analisi compiuta che debba indurre ad avere paura rispetto a fenomeni che in qualche modo si possano preannunciare". Approfondimento Giubileo 2025, cos'è e come si ottiene l'indulgenza plenaria

Alzata la soglia del livello di attenzione "Dopo Magdeburgo e in vista del grande appuntamento del Giubileo, abbiamo alzato in maniera importante la soglia del livello di attenzione soprattutto nelle grandi città, ma anche nel resto del Paese: c'è una situazione di allerta, ma non di allarme né di allarmismo" ha detto Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno. "Confidiamo sulla capacità della nostra intelligence e dei servizi di prevenzione, sulla professionalità delle nostre Forze dell’Ordine. È stato immediatamente riunito il Comitato di analisi strategica antiterrorismo e diramata una circolare alle Prefetture, alle Questure, proprio per articolare in maniera puntuale il controllo del territorio, soprattutto nei luoghi particolarmente critici e delicati, dove c’è maggiore aggregazione come le stazioni, le metropolitane, gli aeroporti", ha aggiunto. Vedi anche Giubileo, un'app e l’assistente virtuale per 32 milioni di pellegrini