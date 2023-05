Intanto, proprio in attesa che il Comitato dell’Organizzazione decida se inoltrare parere positivo alla fine dello stato di emergenza sanitaria internazionale, decretato il 30 gennaio del 2020, la stessa Oms ha pianificato una strategia basata su cinque direttive che tutti i Paesi dovranno seguire per gestire il Covid-19 nei prossimi anni, passando da una fase di emergenza ad una risposta di lungo periodo

Covid, in Giappone e Usa non servirà più essere vaccinati per entrare. FOTO