Covid, in Giappone e Usa non servirà più essere vaccinati per entrare

A partire dall’11 maggio i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali non saranno più obbligati a vaccinarsi contro il Covid-19 per entrare negli Stati Uniti. Assieme alla restrizione terminerà anche lo stato di emergenza sanitaria, come comunicato dal presidente Joe Biden lo scorso 30 gennaio.

Covid, Usa e Giappone toglieranno l’obbligo di vaccino per i viaggiatori internazionali