2/9 ©Ansa

"Xbb.2.3 è stata individuata per la prima volta in India (Karnataka) e poi negli Stati Uniti: l'origine non è chiara", ha spiegato il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell'Accademia indiana di pediatria e componente dell'iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Usa e Giappone toglieranno l’obbligo di vaccino per i turisti