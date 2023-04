Covid, ci dovremo vaccinare di nuovo tutti il prossimo autunno?

Anche se l'attenzione dell'opinione pubblica sul Covid è calata negli ultimi tempi non significa che il virus abbia smesso di circolare. Al contrario, il Covid è presente in Italia in maniera abbastanza sostenuta e le infezioni registrate, seppur sottostimate, restano alte. Se la situazione dovesse restare invariata, con una presenza del virus modesta durante la primavera e l'estate, e una ripresa in autunno e inverno, potrebbe essere necessaria una nuova vaccinazione dei soggetti anziani e fragili. (COVID, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)