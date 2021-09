6/13 ©Ansa

In ogni caso, ricorda l’Ema, “i casi riportati riguardano effetti collaterali sospetti, ossia eventi medici che sono stati osservati dopo la vaccinazione, ma che non sono necessariamente collegati o causati dal vaccino. I problemi potrebbero verificarsi a prescindere dai farmaci, ad esempio per una questione di salute che non ha a che fare con i vaccini”