Green pass valido solo dopo la seconda dose? Il parere degli esperti

Attualmente, nel nostro Paese, il documento si ottiene se si è guariti dal Covid, effettuando un tampone con esito negativo oppure dopo circa 15 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Il governo, però, potrebbe accelerare i tempi rispetto a quanto previsto dal “Green pass” europeo, che invece viene rilasciato a quindici giorni dalla dose immunizzante, ovvero la seconda. Ecco cosa ne pensano gli esperti Condividi:

In Italia la certificazione verde Covid-19, o anche “Green pass”, servirà, come da dpcm firmato dal premier Draghi, per partecipare ad eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dall’ 1 luglio la certificazione, poi, sarà valida come “EU digital Covid certificate” e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. Ad oggi, il “Green pass” italiano si ottiene se si è guariti dal Covid, effettuando un tampone con esito negativo oppure dopo circa quindici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Il governo, però, potrebbe accelerare i tempi rispetto a quanto previsto dal “Green pass” europeo, che invece viene rilasciato a quindici giorni dalla dose immunizzante, ovvero la seconda.

Il parere di Sileri approfondimento Green pass, QRCode nel mirino cybercrimine: come evitare le truffe Dunque, è verosimile che si valuti una rimodulazione nell’emissione del certificato, come confermato anche qualche giorno fa dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane”, aveva riferito nel corso di un intervento a "24 Mattino", in onda su Radio 24. “La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore”, ha continuato, “allora i dati ci dicevano questo”. Però, al momento “una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione”. A far rivedere i piani, potrebbe essere anche la diffusione della variante Delta del coronavirus, che sta destando preoccupazioni in alcune aree del mondo, come il Regno Unito ma che, attualmente, si sta diffondendo nel nostro Paese senza particolari conseguenze. Il ceppo che sta diventando dominante in diversi Paesi europei, infatti, è già presente nel nostro territorio in quasi tutte le regioni. Tuttavia, ad oggi, il trend dei contagi all’interno dei nostri confini rimane al momento in discesa e i numeri non destano particolari preoccupazioni.