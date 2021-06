1/10 ©IPA/Fotogramma

"Incoraggiamo il settore e gli Stati membri ad utilizzare i nostri strumenti come il certificato Covid digitale per facilitare la riapertura". Lo ha detto la commissaria Ue per la Cultura, Mariya Gabriel, presentando le linee guida per la riapertura coordinata del settore culturale europeo. La Commissione europea chiede agli Stati membri "un approccio coordinato" per garantire la ripresa in sicurezza delle attività nel settore culturale e ricreativo in tutta l’Unione

