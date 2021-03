Vaccino AstraZeneca sospeso, cosa succede per chi aveva l’appuntamento

In attesa che l’European Medicines Agency (Ema) si esprima in via definitiva giovedì sulla questione, dopo la sospensione temporanea del vaccino di AstraZeneca da parte di alcuni Paesi tra cui anche l’italia, i cittadini che avevano in programma la somministrazione dello stesso sono in attesa di capire cosa accadrà. Ecco i possibili scenari in alcune Regioni italiane

"Stiamo facendo questa revisione per le preoccupazioni emerse" su possibili casi avversi dopo la vaccinazione con AstraZeneca . Queste le parole di Emer Cooke, direttore esecutivo dell'European Medicines Agency (Ema) nel corso di una conferenza stampa odierna, a proposito di un'inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino che è in corso proprio da parte dell'Ema. "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi casi", ma l'Ema sta facendo "un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici", ha detto. Il rapporto rischi/benefici del vaccino AstraZeneca , comunque "resta positivo" e "la situazione attuale non è imprevista", quando si vaccinano milioni di persone. Ma, in attesa che giovedì l’Ema comunichi una valutazione definitiva in merito, chi aveva in programma la vaccinazione con AstraZeneca è in attesa di capire come comportarsi.

Gli scenari in alcune Regioni

In attesa che venga dato nuovamente il via libera al vaccino AstraZeneca, bloccato “in via precauzionale e temporanea” dall’Aifa, in Italia la realtà è che le Regioni, come conferma un articolo del quotidiano “La Repubblica”, si muoveranno in maniera differente. Il Lazio, attraverso le parole dell’assessore alla Salute Alessio D’Amato, ha comunicato che, dopo i necessari approfondimenti delle agenzie regolatorie, “coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati” e a loro, dunque, verrà assegnata una nuova data. La Toscana, è possibile, potrebbe chiedere alle persone che avevano l’appuntamento già programmato di collegarsi nuovamente al sito dedicato per scegliere di nuovo il giorno in cui effettuare il vaccino. In Lombardia, l’assessore alla Salute Letizia Moratti ha sottolineato che tra oggi, mercoledì e giovedì “sono stati rinviati 33.500 appuntamenti per la vaccinazione con AstraZeneca”, ma ancora non è certo se i cittadini verranno ricontattati o dovranno provvedere nuovamente alla prenotazione. L’Emilia-Romagna, che ha avviato la campagna vaccinale per i pazienti tra i 75 e i 79 anni, potrebbe sospendere più 70.000 prenotazioni. “Mi auguro che il Governo e la comunità scientifica italiana e europea giungano al più presto ad una determinazione definitiva che garantisca la prosecuzione del piano vaccinale in modo efficace e nella massima sicurezza”, ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Donini. Anche il Veneto sarebbe già al lavoro per rivedere il piano legato alle somministrazioni. Resta sospesa anche in Liguria la somministrazione del vaccino AstraZeneca: la Regione ha invitato chi è in possesso di prenotazione attraverso il canale dei medici di Medicina Generale, per le giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, "a non recarsi all'appuntamento: non appena possibile verranno date indicazioni per il recupero dei turni".

Le rassicurazioni degli esperti

Intanto, comunque, sono giunte rassicurazioni in merito. “Confidiamo che i cittadini riceveranno il richiamo nei tempi previsti”, ha detto Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero alla Salute, a proposito di chi ha già ricevuto la prima dose. “L'Ema si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza con il vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale”, ha spiegato.