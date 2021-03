5/17 ©Ansa

Solo 9 Paesi in Ue, tra cui l'Italia, hanno aumentato a un livello considerato soddisfacente il sequenziamento per individuare le varianti del coronavirus. Lo ha detto Bruno Di Ciancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), parlando all'Europarlamento. Tra i Paesi meno virtuosi ci sono la Francia e la Spagna. "Rafforzare le misure di sanità pubblica, identificare i nuovi focolai in modo rapido e aumentare il tasso di vaccinazioni", ha detto Ciancio, restano le migliori soluzioni per evitare rischi da nuovi varianti

