Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:15 - Vaccini: Campania, quasi conclusi per personale sanità-scuola

L'Unità di Crisi regionale, riunita per un'analisi complessiva della situazione pandemica e per l'aggiornamento del Piano vaccini, comunica che è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico, e il 95% del personale sanitario. "Attualmente è in corso, e sarà intensificata, la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e gli ultrasettantenni. Parallelamente, è già partita la campagna vaccinale riservata alle categorie fragili, come da protocollo ministeriale, con vaccino Pfizer", si sottolinea in una nota. Per la prossima settimana è stato annunciato dal Commissariato di Governo l'invio in Campania di un quantitativo maggiore di dosi, che consentirebbe di accelerare e aumentare il numero di vaccinazioni. Per Astrazeneca la Campania, come le altre regioni italiane, è in attesa del nuovo via libera alla somministrazione a livello governativo.