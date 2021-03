Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In lieve miglioramento rispetto al giorno prima la situazione ospedaliera: i posti occupati in terapia intensiva sono 161 (-4), quelli di degenza 1.541 (-2)

Sono 2.665, di cui 632 sintomatici, i nuovi contagi Covid in Campania su 22.392 test processati. Il tasso di incidenza risulta dell'11,9%. Nel bollettino dell'Unità di crisi si segnalano 33 vittime e 2.058 guariti. In lieve miglioramento rispetto al giorno prima la situazione ospedaliera: i posti occupati in terapia intensiva sono 161 (-4), quelli di degenza 1.541 (-2).