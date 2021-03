Vaccino AstraZeneca, Speranza: chi ha fatto prima dose stia tranquillo

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, in occasione dell'evento "Online Talk Sanità - Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia", rassicurando dopo la sospensione precauzionale decisa anche dall'Italia per l'uso del vaccino anti-Covid messo a punto da AstraZeneca, in attesa che sulla questione si pronunci l’Ema

"La decisione di ieri di sospendere il vaccino anti- Covid AstraZeneca è di natura precauzionale ed è emersa dopo una valutazione dell'istituto tedesco per i vaccini ". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana, in occasione dell'evento "Online Talk Sanità - Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia", rassicurando dopo la sospensione precauzionale decisa anche dall'Italia per l'uso del vaccino anti-Covid messo a punto da AstraZeneca, in attesa che sulla questione si pronunci l’Ema. "C'è stato un confronto tra i ministri della salute: ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela", ha aggiunto.

Speranza: "Chi ha fatto prima dose AstraZeneca stia tranquillo"



Nel corso dell'appuntamento sulla sanità organizzato da Rcs Academy, il ministro Speranza ha poi rassicurato chi ha già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. "Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili", ha dichiarato, sottolineando che "quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini", ha detto.



Speranza: "Auspicio pronuncia Ema giovedì per ripartire"



Speranza si è poi dichiarato fiducioso sul verdetto dell'Ema su AstraZeneca, atteso per giovedì. "L'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire con il vaccino AstraZeneca", ha dichiarato il ministro della Salute.



Speranza: "Situazione non semplice ma una svolta è vicina"



Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia, Speranza ha dichiarato: "Siamo ancora in una situazione non semplice ma una svolta è vicina". "A incidere sui numeri è stata la variante inglese e abbiamo ancora una fase non semplice ma abbiamo strumenti che prima non avevamo e in questo momento in Italia abbiamo fatto quasi 7 milioni di vaccinazioni. Quindi dobbiamo essere molto prudenti nella gestione delle prossime settimane perché dobbiamo piegare la curva, ma voglio dare anche un messaggio di fiducia perchè abbiamo gli strumenti per uscire da questa stagione", ha aggiunto.