Vaccini, Arcuri: per ritardi passati da 80mila a 28mila dosi al giorno

"Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che ne riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue". A riferirlo, nel corso di una conferenza stampa, il Commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, che ha confermato anche come, a causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte della stessa Pfizer, l'Italia sia passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, ad una media di 28mila al giorno.

Rallentata la campagna vaccinale approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Arcuri, inoltre, ha ribadito che i ritardi hanno "rallentato significativamente la campagna vaccinale". Questa, ha aggiunto poi, "è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini le dosi che servono per i richiami".

"Gran parte dei vaccini ora serve per seconda dose" approfondimento Miozzo a Sky TG24: “I ritardi di Pfizer non influiranno sul richiamo” Arcuri, quindi, ha fatto il punto della situazione dopo le dosi consegnate in meno al nostro Paese. "Abbiamo condiviso con le Regioni i criteri che siamo stati costretti a mettere in campo per porre riparo sui ritardi nell'arrivo delle dosi", ha poi precisato Arcuri. "La nostra campagna rallenta per mancanza della materia prima: se ci sono meno vaccini nel momento in cui inizia la necessità di somministrare la seconda dose, gran parte di essa serve per la seconda dose e ne restano di meno per vaccinare categorie di persone destinate alla prima sessione di somministrazione", ha poi aggiunto il commissario per l'emergenza covid.