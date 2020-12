Covid, allarme dell’Interpol: “Il vaccino sarà l'oro liquido del 2021”

“La corruzione sarà dilagante”

approfondimento

Covid, Locatelli a Sky TG24: “Mutazione virus non incide sui vaccini”

Secondo l’esperto, dunque, con la consegna dei vaccini, la criminalità entrerà in azione, per quello che diventerà un bene particolarmente ambito. "Vedremo furti anche all'interno dei magazzini, oltre che attacchi alle spedizioni di vaccini. La corruzione sarà dilagante in molti luoghi, per ottenere più velocemente questo bene prezioso" ha continuato Stock, anticipando il problema. "Un virus si diffonde dall'Asia in tutti i continenti ed è seguito da un'ondata di criminalità, una pandemia parallela di criminalità, per così dire" ha proseguito Stock nell'intervista al magazine teutonico. "Gruppi di criminali hanno pensato fin dal primo minuto a come incassare sul Covid-19", ha spiegato, sottolineando come la criminalità, invece di guadagnare sui farmaci come era più abituale prima dell’inizio della pandemia da coronavirus, hanno virato i loro orizzonti, interessandosi molto velocemente di falsi prodotti destinati alla sanificazione, agli antivirali e alle false mascherine, come confermato dallo stesso Stock. E non è tutto, perché adesso, "già prima che il vaccino sia autorizzato, i criminali sono pronti con i falsi vaccini", ha spiegato ancora.

L’allerta per possibili operazioni di sabotaggio

Intanto, un primo vaccino, quello sviluppato dal laboratorio tedesco BioNTech associato al colosso americano Pfizer, ha già ricevuto il via libera da 16 Paesi. E, se l'Agenzia Europea per i Medicinali rilascerà un'autorizzazione all'immissione in commercio per questo prodotto anti-Covid, già domenica 27 dicembre potrebbero iniziare le prime vaccinazioni nell'Unione Europea. In Germania, in particolare, la polizia federale sarà responsabile della consegna delle dosi di vaccino che verranno conservate in luoghi segreti. E alcuni operatori di settore sono in allerta per possibili operazioni di sabotaggio "anti-vaccino".