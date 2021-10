G20 Roma, chiusure metro e corse bus deviate

Con l'inizio del G20 all'Eur (LA DIRETTA) e la conseguente zona rossa per permettere lo svolgimento in sicurezza del summit, scattano da stasera alle 19 le limitazioni al trasporto pubblico a Roma. Le misure di sicurezza predisposte comporteranno la chiusura in vari momenti di 14 stazioni metro tra centro storico e quadrante dell'Eur, di alcune ferrovie urbane e la soppressione temporanea di fermate dei bus Atac con la deviazione di diverse linee di superficie. La rete del trasporto pubblico tornerà al servizio regolare dalle 6 di lunedì 1 novembre (G20 ROMA, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - I PAESI MEMBRI - LA LOCATION - I LEADER - L'AGENDA DI BIDEN - I VERTICI DAL 2008 A OGGI).

Metro chiuse e corse bus deviate

Il 30 ottobre tra le 13 e le 14 saranno chiuse le fermate della metro A Repubblica, Barberini, Termini, Spagna, Flaminio, per poi riaprire nel corso della giornata. Stop anche al nodo di scambio con la stazione ferroviaria a Termini. Sulla metro B invece dalle 19 di questa sera e fino alle 6 dell'1 novembre la circolazione è sospesa tra le stazioni San Paolo e Laurentina. Chiuse anche Marconi, Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. Dalle 13 del 30 ottobre chiuse temporaneamente anche le fermate Colosseo e Circo Massimo. Un'ora dopo si fermeranno Cavour e Castro Pretorio. Le riaperture avverranno nel corso della giornata. Da stasera alle 19 e fino all'avvio del servizio dell'1 novembre, i treni della ferrovia Roma-Lido non fermeranno ad Eur Magliana. Il 30 ottobre dalle 14 i convogli della Roma-Viterbo partiranno da Euclide e non da Flaminio. Sempre da stasera 33 linee bus che servono il quadrante Sud avranno deviazioni o limitazioni sul percorso. Sono sospesi invece i capolinea bus di Eur Fermi e piazzale dell'Agricoltura.