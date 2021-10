Biden in Italia per il G20 di Roma: il programma della visita

Joe Biden sarà in Italia nei prossimi giorni in vista del G20 di Roma che si terrà il 30 e il 31 ottobre. Il 29 ottobre il presidente americano, al suo secondo viaggio da quando si è insediato alla Casa Bianca, avrà un colloquio con Papa Francesco, al quale dovrebbe partecipare anche la moglie Jill, e poi sarà ricevuto dal presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. A margine del vertice dei leader mondiali, sempre nella Capitale, il leader degli Usa incontrerà anche il presidente francese Emmanuel Macron (G20: FOTOSTORIA DA IERI A OGGI - ZONA ROSSA ALL'EUR - QUALI SONO I PAESI MEMBRI - IL PROGRAMMA - I LEADER CHE PARTECIPANO ).

Il Pontefice è possibile che parli con Biden della situazione attuale dei vari Paesi nel mondo, in particolare riguardo all'economia, all'inclusività e alla sostenibilità. Il 23 ottobre, parlando alla stampa argentina, Bergoglio ha auspicato che il G20 di Roma, nella ricostruzione post-pandemia, possa tener conto delle "asimmetrie" che ci sono tra i Paesi. Perché - è il ragionamento di Francesco - se l'emergenza sanitaria non segna un nuovo modo di concepire i sistemi economici, sociali, politici, per l'umanità sarà l'ennesima occasione persa. Questi potrebbero quindi essere i temi che affronterà anche con il presidente Usa. La visita di Biden con il Pontefice arriva inoltre quando alcuni vescovi cattolici negli Stati Uniti hanno cercato di ammonire il presidente Usa per il suo sostegno ai diritti all'aborto. Biden è un cattolico che frequenta regolarmente la chiesa. "Discuteranno di lavorare insieme sugli sforzi fondati sul rispetto della fondamentale dignità umana, tra cui porre fine alla pandemia di Covid-19, affrontare la crisi climatica e prendersi cura dei poveri", ha detto il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki in una dichiarazione sull’incontro.

L’incontro con Mario Draghi

Al G20 di Roma, da quanto affermato da funzionari della Casa Bianca, Biden spera di raggiungere un accordo su una tassa minima globale del 15%. Gli incontri con i principali leader mondiali potrebbero essere un segnale che gli Stati Uniti si stanno impegnando nuovamente con i gruppi internazionali dopo quattro anni di politiche "America First" dell'ex presidente repubblicano Donald Trump. Il viaggio in Italia arriva però dopo il caotico ritiro americano dall'Afghanistan, una spaccatura con il principale alleato della Francia su un accordo sottomarino con l'Australia e numerosi interrogativi ancora sospesi sulla capacità degli Stati Uniti di raggiungere gli obiettivi climatici. Con il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, il presidente Usa potrebbe affrontare proprio i temi riguardanti l’Afghanistan, le politiche economiche da mettere in campo in fase post emergenza sanitaria e gli obiettivi da raggiungere riguardo ai cambiamenti climatici, anche in vista della COP26 a Glasgow, in Scozia.