8/12 ©Ansa

Per quanto riguarda il tema terrorismo legato all'Afghanistan, Draghi ha detto: "Non so quali siano i contatti tra il governo talebano e l'Isis, ho l'impressione che non siano veramente tanto amici, ricordiamo la bomba alla moschea che certamente i talebani non hanno particolarmente gradito". Questa e "molte altre considerazioni ci suggeriscono che dovremmo capire meglio quello che sta accadendo"