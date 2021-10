G20 Afghanistan, oggi gli incontri. Presiede Draghi

Di Maio: "Fare in modo che lo Stato non collassi"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto intanto di aumentare i fondi per la cooperazione internazionale in aiuto dei civili afghani. “Bisogna fare in modo che lo Stato non collassi, perché se l'Afghanistan collassa nel suo apparato statale vedremo flussi migratori incontrollati verso i Paesi limitrofi, con la conseguente destabilizzazione. A New York ne ho discusso con il segretario generale Onu Guterres. Dobbiamo trovare un meccanismo per finanziare lo Stato senza dare soldi ai talebani, per evitare che abbia un tracollo economico”, ha detto il ministro su Rai1. "Ci siamo impegnati a sostenere le attiviste afghane per i diritti umani presenti fuori dall'Afghanistan, attiviste che abbiamo evacuato e che continuiamo a supportare. Tutto questo in un momento in cui, come sappiamo, c'è un governo in Afghanistan che ha circa 17 componenti che figurano nelle liste dei terroristi, un Paese dove le violazioni dei diritti umani sono quotidiane, e per questo io non credo che ci sia la possibilità di un riconoscimento di questo governo", ha concluso Di Maio.