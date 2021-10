Afghanistan, talebani: "Priorità stabilizzare il Paese, non i diritti"

Sono tanti i temi previsti nell'incontro a Doha, in Qatar, fra talebani e Stati Uniti, il primo dal ritiro delle truppe americane di fine agosto. Tra i diversi argomenti, oltre all'alleggerimento delle sanzioni nei confronti dei miliziani, il riconoscimento del regime in Afghanistan, il controllo dei gruppi terroristici e l'evacuazione dei cittadini stranieri.

A proposito di terrorismo, e dunque dell’attacco rivendicato dall’Isis a una moschea sciita a Kunduz con almeno 55 vitt ime, a parlare in un'intervista diffusa dai media Usa è stato il portavoce dei talebani Suhail Shaheen, che escludendo di fatto una cooperazione con gli Stati Uniti nella lotta all'Isis-K ha ribadito: "Siamo in grado di affrontare Daesh autonomamente."

"Priorità stabilizzare il Paese, non i diritti"

approfondimento

Kabul, attentato a funerali madre del portavoce talebano: vittime

Il portavoce del ministro degli Esteri ha poi aggiunto: "Sui diritti delle donne e delle minoranze in Afghanistan quello che chiediamo è di avere tempo. Questo processo avverrà gradulamente, ma in questo momento la nostra priorità è stabilizzare il Paese dopo 40 anni di guerra". Ad intervenire ad al Jazeera, è stato l'ambasciatore designato dell'Emirato islamico ad Abu Dhabi e fra i leader più influenti tra i talebani, Suhail Shanin: "La comunità internazionale deve rispettare la volontà del popolo afghano. Siamo pronti a un governo inclusivo, non scelto". Il riferimento di Shanin è in particolare alle richieste americane di inserire "membri della vecchia guardia" nel governo, richieste i talebani continuano a respingere.