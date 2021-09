Draghi all’Onu: “G20 su Afghanistan per evitare catastrofe sociale”

Il premier conferma il summit sulla crisi nel Paese in mano ai talebani, un'iniziativa della presidenza italiana. Il vertice "si concentrerà sui temi dell'aiuto umanitario, della sicurezza e dei diritti umani" e "dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi", ha detto

Il G20 straordinario sull'Afghanistan è confermato. Il vertice "si concentrerà sui temi dell'aiuto umanitario, della sicurezza e dei diritti umani" e "dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi". Mario Draghi ha formalizzato l'iniziativa della presidenza italiana del G20, durante l'intervento al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu, evocando il rischio terrorismo e di una "catastrofe sociale". "La situazione umanitaria in Afghanistan è la più immediata e condivisa preoccupazione, anche per l'avvicinarsi dell'inverno", ha spiegato il premier. "Ma dobbiamo pure evitare che il Paese torni ad essere una minaccia per la sicurezza internazionale", ha avvisato Draghi (AFGHANISTAN, LO SPECIALE DI SKY TG24).