Onu, talebani chiedono di parlare. Di Maio: "Prima rispettino donne"

In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, ha avanzato la richiesta di prendere la parola nel consesso internazionale. "Prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, non parole", il commento del titolare della Farnesina

I talebani hanno chiesto di parlare all'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York. In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il ministro degli Esteri dei talebani, Amir Khan Muttaqi, ha chiesto di prendere la parola nel consesso internazionale. "Prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, non parole", il commento del ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULL'AFGHANISTAN).