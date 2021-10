Gb accoglierà le calciatrici delle nazionali giovanili afghane

Si erano rifugiate in Pakistan e rischiavano di dover tornare in Afghanistan visto che domani sarebbero scaduti i loro visti temporanei

Saranno accolte dal Regno Unito le 35 calciatrici delle nazionali giovanili afghane, che il mese scorso si erano rifugiate in Pakistan per fuggire dai talebani. E ad essere accolte saranno anche le famiglie delle ragazze, tutte di età compresa tra i 13 e 19 anni. Per tutte un nuovo inizio dato che proprio domani sarebbero scaduti i loro visti pakistani temporanei, secondo quanto riportato dalla BBC.