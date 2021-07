Europei, azzurri arrivati a Roma: tifosi in delirio

I festeggiamenti

Europei, a Milano 15 feriti in festeggiamenti in piazza Duomo: 3 gravi

Il bagno d'amore per gli azzurri di Roberto Mancini non finisce mai, e proprio il ct Roberto Mancini, insieme a Donnarumma e Chiellini, è tra i più acclamati. Bonucci e Spinazzola poi scaldano ancora i tifosi infreddoliti dopo la notte passata in strada per festeggiare l'Euro 2020 vinto. Maglia celebrativa per tutti i calciatori, lo staff e i componenti del gruppo squadra: la scritta "campioni" sul retro e le firme d'oro stilizzate di tutti i giocatori che si aggiungono all'azzurro della maglietta.

Chiellini: "Vittoria e lacrime di gioia sono dedicate a voi"

La foto della coppa e della medaglia degli Europei sul cuscino, "seguendo la tradizione di un grande maestro, Fabio Cannavaro", capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006, e un ringraziamento a tutti gli italiani, soprattutto a chi lavorato contro la pandemia, dentro la pandemia, a chi ha sofferto. È il messaggio di Giorgio Chiellini su Instagram: "Grazie a voi, a tutti voi - scrive il capitano - Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei nostri cuori voi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia. La voglia di tornare a vivere. I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci hanno salvato la vita: i medici. Ci avete spinto voi. Ci avete aiutato voi. Avete cantato con noi. Il risultato è solo una parte del gioco ma questo risultato, questa vittoria, queste lacrime di gioia sono dedicate a voi".