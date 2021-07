1/10 ©Ansa

Sergio Mattarella con le braccia in aria e un grande sorriso: è anche questa una delle immagini che diventeranno il simbolo di Euro 2020, nella notte in cui la Nazionale italiana è diventata campione d'Europa. Il capo dello Stato era presente alla stadio di Wembely di Londra l'11 luglio, per tifare gli Azzurri impegnati contro i padroni di casa dell'Inghilterra

