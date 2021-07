12/13 ©Getty

"È una sensazione incredibile, troppe cose da poter gestire in una volta. Nole è stato più bravo di me anche in questo, sta scrivendo la storia di questo sport", sono state le prime parole di Berrettini dopo la sconfitta. "Sono contento per questa finale, spero non sarà l'ultima. È un onore essere qui, ho avuto grandi sensazioni. Ci voleva quel passo in più. Complimenti al team di Novak, vincono tantissimo. È stato un lungo viaggio, questo non è una fine ma un inizio di carriera. Continueremo a provarci"