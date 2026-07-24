Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, quasi 3 intervistati su 4 non si sentono al sicuro, e sul tema sicurezza i giudizi positivi sull’operato del Governo si fermano al 22%. Guardando alle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4%, mentre il Pd è sostanzialmente stabile al 21,9%. Futuro Nazionale sale al 7,6% e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%)