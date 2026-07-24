Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sondaggio, 71% degli italiani non si sente sicuro. Legittima difesa, 57% vuole più tutele

Politica fotogallery
18 foto
Ipa/Sky TG24

Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, quasi 3 intervistati su 4 non si sentono al sicuro, e sul tema sicurezza i giudizi positivi sull’operato del Governo si fermano al 22%. Guardando alle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4%, mentre il Pd è sostanzialmente stabile al 21,9%. Futuro Nazionale sale al 7,6% e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%)

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al disegno di legge varato dal governo, che...

16 foto

Euro, nuove banconote: Bce presenta le dieci proposte finaliste. FOTO

Economia

La lista finale delle proposte, giunte al termine di un iter iniziato nel 2021 che ha coinvolto...

61 foto

Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Sport

Svelati i primi kit che saranno utilizzati nella prossima stagione. A fare da apripista è stata...

14 foto

Elezioni comunali Milano, il toto nomi e le possibili candidature

Politica

Mancano molti mesi alle amministrative del capoluogo lombardo, previste nella primavera 2027. Ma...

11 foto

Fiat in Brasile, 50 anni di storia

Drive Club, la rubrica sui motori

Cinquant’anni dopo l’inaugurazione dello storico polo produttivo di Betim, Fiat celebra il...

4 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Guerra Iran USA, Trump: "Pronto a offensiva più dura". LIVE

    live Mondo

    La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di...

    Guerra Ucraina, droni su San Pietroburgo: in fiamme magazzino. LIVE

    live Mondo

    Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto “Amazon russo”) di San Pietroburgo è in fiamme a...

    Pensione anticipata 2026, come lasciare il lavoro prima dei 67 anni

    Economia

    Uscire dal mondo del lavoro prima dei 67 anni resta possibile anche nel 2026, ma soltanto...

    Portrait of loving mature couple in the park in summer