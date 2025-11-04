Festa 4 novembre, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. FOTO
Il presidente della Repubblica depone una corona sulla Tomba del Milite Ignoto. "Oggi nuovi si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, serve creare una comune forza di difesa europea", ha detto il capo dello Stato. "Oggi onoriamo il sacrificio di chi ha difeso libertà e unità dell'Italia", ha scritto la presidente del Consiglio sui social
- Il 4 novembre l’Italia ricorda, commemorando i suoi Caduti, l’Armistizio di Villa Giusti (entrato in vigore il 4 novembre 1918). La data è celebrata con la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, con il presidente della Repubblica che depone una corona sulla Tomba del Milite Ignoto.
- "Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio", ha scritto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre.
- "Il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di difesa europea che, in stretta cooperazione con l'Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l'Italia e l'Europa", ha continuato Mattarella.
- Nella giornata del 4 novembre "un commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l'Italia. È un sentimento che richiama soprattutto le giovani generazioni, affinché siano consapevoli della necessità di impegno a difesa dei valori della nostra Costituzione", ha scritto ancora il presidente della Repubblica al ministro della Difesa.
- "Il 4 novembre segna la data in cui l'armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva insanguinato l'Europa, con il coronamento del sogno risorgimentale dell'unità d'Italia. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate che oggi celebriamo è momento di ricordo e di espressione della riconoscenza del Paese per quanto i cittadini in uniforme fecero, combattendo per fare dell'Italia una Nazione indipendente e libera, ispirata a valori democratici e di pace", ha detto Mattarella.
- "Nel Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate onoriamo il sacrificio di chi, con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l'unità della nostra Patria. Il loro esempio vive nei valori che ancora oggi ispirano le donne e gli uomini in uniforme, al servizio della Nazione. Onore a chi ha servito e a chi continua a servire l'Italia con valore, impegno e spirito di sacrificio", ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.