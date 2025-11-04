Offerte Sky
Festa 4 novembre, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. FOTO

Politica fotogallery
6 foto
©Ansa

Il presidente della Repubblica depone una corona sulla Tomba del Milite Ignoto. "Oggi nuovi si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, serve creare una comune forza di difesa europea", ha detto il capo dello Stato. "Oggi onoriamo il sacrificio di chi ha difeso libertà e unità dell'Italia", ha scritto la presidente del Consiglio sui social

    Russia, convocato ambasciatore dopo parole Mosca su crollo Roma. LIVE

    live Mondo

    "Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto" ha detto la portavoce del...

    Usa puntano a via libera Onu su forza internazionale per Gaza. LIVE

    live Mondo

    La risoluzione darebbe agli Stati Uniti e ai Paesi partecipanti un ampio mandato per governare e...

    Festa 4 novembre, Mattarella: “Creare forza di Difesa europea”

    Politica

    Questa mattina il presidente della Repubblica ha deposto una corona sulla Tomba del Milite Ignoto...