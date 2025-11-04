Festa 4 novembre, Mattarella: “Creare forza di Difesa europea”

Come ogni anno in Italia il 4 novembre si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate . Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio”, scrive il capo dello Stato. “Il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dalla aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di difesa europea che, in stretta cooperazione con l'Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l'Italia e l'Europa".

Mattarella: “Riconoscenza per chi fece l'Italia libera”

"Il 4 novembre segna la data in cui l'armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva insanguinato l'Europa, con il coronamento del sogno risorgimentale dell'unità d'Italia. La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che oggi celebriamo è momento di ricordo e di espressione della riconoscenza del Paese per quanto i cittadini in uniforme fecero, combattendo per fare dell'Italia una Nazione indipendente e libera, ispirata a valori democratici e di pace”, scrive Mattarella. "Il contributo delle Forze Armate - prosegue il capo dello Stato nel suo messaggio - in oltre un secolo e mezzo è stato prezioso per l'affermazione del ruolo internazionale del nostro Paese. Con grande professionalità e umanità, negli ultimi decenni, sono intervenute, su mandato della comunità internazionale, in soccorso a popolazioni e in contesti dove è stato urgente operare per la pace.

La giornata di Mattarella

Questa mattina il presidente della Repubblica all’Altare della Patria depone una corona sulla Tomba del Milite Ignoto. Presenti anche la presidente del Consiglio Meloni, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana. Il capo dello Stato poi si sposterà ad Ancona dove alle 11.30 parteciperà a una cerimonia al Porto antico.