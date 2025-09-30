Elezioni regionali Marche, chi sono i 30 consiglieri eletti

Introduzione

Diciannove esponenti di maggioranza (di cui dieci di Fratelli d’Italia) e undici di minoranza. Si compone così il Consiglio regionale delle Marche all’indomani delle elezioni che hanno visto la riconferma del governatore uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia (CHI È). Ha ottenuto il 52,43% delle preferenze, 337.679 voti, contro il 44,44% del suo principale avversario, l’eurodeputato dem Matteo Ricci, 286.209 voti. Ecco chi sono tutti i consiglieri eletti in prima battuta (potranno esserci ancora modifiche) e a quali partiti appartengono.