Elezioni regionali Marche, chi sono i 30 consiglieri eletti e a che partito appartengono

Eligendo - Regione Marche

Introduzione

Diciannove esponenti di maggioranza (di cui dieci di Fratelli d’Italia) e undici di minoranza. Si compone così il Consiglio regionale delle Marche all’indomani delle elezioni che hanno visto la riconferma del governatore uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia (CHI È). Ha ottenuto il 52,43% delle preferenze, 337.679 voti, contro il 44,44% del suo principale avversario, l’eurodeputato dem Matteo Ricci, 286.209 voti. Ecco chi sono tutti i consiglieri eletti in prima battuta (potranno esserci ancora modifiche) e a quali partiti appartengono.

Quello che devi sapere

Consiglio regionale delle Marche, lista eletti ancora provvisoria

Bisogna innanzitutto tener conto che la composizione del secondo Consiglio regionale a guida Acquaroli (in foto) non è ancora definitiva. Matteo Ricci potrebbe ad esempio decidere di rimanere a Bruxelles e di mantenere il suo ruolo da eurodeputato, come sembra emergere nel giorno successivo al voto. Altri nomi potrebbero poi sbucare una volta che sarà composta la Giunta, pescando anche tra chi di fatto non è stato finora eletto.

 

Per approfondire: Elezioni regionali Marche, Acquaroli: “Avanti con riforme e rilancio economico”

Consiglio regionale delle Marche, lista eletti ancora provvisoria
Chi sono i nove eletti nella circoscrizione di Ancona

Sono in tutto nove gli eletti nella circoscrizione del capoluogo delle Marche, Ancona. Tra questi c’è anche Matteo Ricci (in foto), che però lascerebbe il posto a Michele Caporossi (Progetto Marche) nel caso rimanesse all’Europarlamento. Dalla lista civica Ricci entra Antonio Mastrovincenzo. In tutto Fratelli d’Italia ha tre esponenti: Marco Ausili, Corrado Canafoglia e Giacomo Bugaro. Poi ci sono Tiziano Consoli di Forza Italia, Valeria Mancinelli e Maurizio Mangialardi per il Pd e Andrea Nobili per Avs.

 

Per approfondire: Da Acquaroli a de Pascale a Proietti, tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Chi sono i nove eletti nella circoscrizione di Ancona
I sette eletti a Pesaro e Urbino

Sette i consiglieri in rappresentanza della provincia di Pesaro e Urbino. Qua Fratelli d’Italia può contare su due nomi, Francesco Baldelli e Nicola Barbieri. Un seggio va alla Lega, con Enrico Rossi. Per i Cinque Stelle c’è Marta Ruggeri, per il Pd Micaela Vitri (e non l’ex deputata Alessia Morani, soltanto quarta per numero di preferenze nel partito). La lista civica di Matteo Ricci ha l’ex sindaco di Fano Massimo Seri, mentre Civici Marche ha Giacomo Rossi. 

 

Per approfondire: La mappa di chi governa nelle Regioni, centrodestra avanti 14 a 6 sul centrosinistra

I sei eletti nella circoscrizione di Macerata

Dopo Pesaro c’è Macerata, con i suoi sei consiglieri. Anche qua Fratelli d’Italia guida con due esponenti, Silvia Luconi e Pierpaolo Borroni. Gli alleati della Lega hanno Renzo Marinelli, quelli di Forza Italia hanno Gianluca Pasqui. Un nome per il Pd, Leonardo Catena, e uno per Udc, con Luca Marconi. 

 

Per approfondire: Elezioni regionali Marche, affluenza in calo al 50%. I dati

I quattro eletti ad Ascoli Piceno

Anche ad Ascoli Piceno, su quattro seggi in totale, due sono sempre di Fratelli d’Italia: Francesca Pantaloni e Pierpaolo Borroni. Uno è della Lega, Andrea Maria Antonini, e l’ultimo del Pd, Enrico Piergallini.

I quattro eletti a Fano

Fano (4 seggi) è l’unica circoscrizione dove Fratelli d’Italia ha ottenuto solo un seggio, quello di Andrea Putzu. Da qui viene anche il consigliere più votato delle elezioni, Paolo Calcinaro di Marchigiani per Acquaroli. Jessica Marcozzi è l’eletta in quota Forza Italia, Fabrizio Cesetti è del Pd. 

La lista completa dei consiglieri regionali eletti nelle Marche

Ricapitolando, ecco la lista completa (ma provvisoria) dei 30 consiglieri regionali eletti nelle Marche, che affiancheranno Francesco Acquaroli (presidente della Giunta), partendo da quelli di maggioranza.

  1. Francesco Baldelli (Fratelli d’Italia – Pesaro e Urbino)
  2. Nicola Barbieri (Fratelli d’Italia – Pesaro e Urbino)
  3. Marco Ausili (Fratelli d’Italia – Ancona)
  4. Giacomo Bugaro (Fratelli d’Italia – Ancona)
  5. Corrado Canafoglia (Fratelli d’Italia – Ancona)
  6. Silvia Luconi (Fratelli d’Italia – Macerata)
  7. Pierpaolo Borroni (Fratelli d’Italia – Macerata)
  8. Andrea Putzu (Fratelli d’Italia – Fermo)
  9. Francesca Pantaloni (Fratelli d’Italia – Ascoli Piceno)
  10. Andrea Cardilli (Fratelli d’Italia – Ascoli Piceno)
  11. Tiziano Consoli (Forza Italia – Ancona)
  12. Gianluca Pasqui (Forza Italia – Macerata)
  13. Jessica Marcozzi (Forza Italia – Fermo)
  14. Enrico Rossi (Lega per Salvini Premier – Pesaro e Urbino)
  15. Renzo Marinelli (Lega per Salvini Premier – Macerata)
  16. Andrea Maria Antonini (Lega per Salvini Premier – Ascoli Piceno)
  17. Paolo Calcinaro (I Marchigiani per Acquaroli Presidente – Fermo)
  18. Giacomo Rossi (Civici Marche – Pesaro e Urbino)
  19. Luca Marconi (Udc – Macerata)
  20. Matteo Ricci (eletto come secondo classificato alla carica di presidente)
  21. Micaela Vitri (Pd – Pesaro e Urbino)
  22. Valeria Mancinelli (Pd – Ancona)
  23. Maurizio Mangialardi (Pd – Ancona)
  24. Leonardo Catena (Pd – Macerata)
  25. Fabrizio Cesetti (Pd – Fermo)
  26. Enrico Piergallini (Pd – Ascoli Piceno)
  27. Massimo Seri (Matteo Ricci Presidente – Pesaro e Urbino)
  28. Antonio Mastrovincenzo (Matteo Ricci Presidente – Ancona)
  29. Marta Carmela Raimonda Ruggeri (MoVimento Cinque Stelle – Pesaro e Urbino)
  30. Andrea Nobili (Avs – Ancona).

Il quadro politico

Questo invece il numero di consiglieri per ciascun partito (o lista civica) rappresentato nel prossimo Consiglio regionale.

  • Fratelli d'Italia (10)
  • Pd (6 + Matteo Ricci)
  • Forza Italia (3)
  • Lega per Salvini Premier (3)
  • Matteo Ricci Presidente (2)
  • I Marchigiani per Acquaroli Presidente (1)
  • Civici Marche (1)
  • Udc (1)
  • MoVimento Cinque Stelle (1)
  • Avs (1).

 

Per approfondire: LO SPECIALE ELEZIONI REGIONALI DI SKY TG24

 

Il quadro politico
