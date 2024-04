La presidente del Consiglio, ospite a "Porta a Porta", dice che con le risorse dei bonus edilizi è stato "ristrutturato meno del 4% del patrimonio immobiliare, in prevalenza seconde case". Poi annucia: "Sono per la conferma del taglio al cuneo in Manovra"

"Il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono costati quasi 200 miliardi. Una legge finanziaria vale tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Che cosa abbiamo fatto con queste risorse? Ristrutturato meno del 4% del patrimonio immobiliare, in prevalenza seconde case, con un costo di 135 euro su ogni cittadino, neonati compresi". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ospite di Porta a Porta, aggiunge: "Conte lo conferma, perché a un certo punto ha detto: diversi esponenti di maggioranza hanno usato il Superbonus. Quindi noi abbiamo usato questi soldi per far ristrutturare casa ai parlamentari? Meno male che dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno. La misura era pensata troppo male". Poi un accenno alla prossima Manovra: "Non si può dire che abbiamo favorito gli autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, a cui abbiamo dedicato la misura che ha impattato di più in legge di bilancio, il taglio del cuneo contributivo, che vale cento euro al mese in busta paga. Sono assolutamente per mantenerlo nella prossima legge di bilancio". E sulla sanità: "Stiamo lavorando a un altro provvedimento sulle liste d'attesa che non voglio anticipare. Un altro grande obiettivo che il governo ha in testa e su cui voglio lavorare nei prossimi mesi è l'abolizione del tetto per i dipendenti del comparto sanitario. Tanti piccoli pezzi di un lavoro che darà risultati. La sanità e l'abbattimento delle liste d'attesa sono priorità di questo governo".

Norma salva-case? Se riguarda piccole difformità parliamone

Meloni parla poi delle misure salva-case in arrivo: "Salvini mi accennò qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma ma non la conosco, non sono in grado esprimere giudizio. Ho letto il comunicato del ministero dei Trasporti che parla di sanare piccole difformità interne, cioè se hai alzato un tramezzo per fare due stanze dove ce n’era una. Se è questo parliamone, è ragionevole, ma non posso ragionevolmente commentare una norma che non ho letto".

"Governo ora è percepito stabile e questo porta ricchezza"

"Il governo italiano ora è visto come uno dei più stabili in Europa, ha una visione e questa è una nazione in cui ci si sente al sicuro. E questo porta ricchezza - dice Meloni - Preferisco combattere per lasciare qualcosa e guardarmi allo specchio potendo dire che qualcosa di buono ho lasciato all'Italia. Vorrei lasciare in eredità un'Italia stabile, in cui i cittadini contano di più di quanto è successo finora".

"Non contraria a elezione diretta del capo dello Stato"

Parlando poi della riforma costituzionale, Meloni dice: "Noi non siamo intervenuti nella riforma sulla legge elettorale. Io sono laica sul tema del ballottaggio. Per me l'importante è portare a casa questa riforma, che è l'eredità più grande che posso lasciare all'Italia". E aggiunge: "Quello che volevo è una riforma che non mettesse in discussione l'autorevolezza e l'unità che il capo dello Stato garantisce, ma cambia molto quando hai un mandato diretto dei cittadini, ai cittadini rispondi. Quando hai un mandato che viene dai partiti rispondi a loro. Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, questa disparità non la vedo. Dopodiché, vogliamo introdurre anche l'elezione diretta del presidente della Repubblica? io non sono contraria"..