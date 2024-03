Salvini: "Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe"

"Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l'italiano è un caos. Bisogna controllare la presenza di bambini. Un 20% di bambini stranieri in una classe è anche stimolante, ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare?", ha detto il vicepremier

Sul caso della scuola di Pioltello interviene il vicepremier Matteo Salvini che vede come "un arretramento" la chiusura della scuola per la fine del Ramandan e nello stesso tempo, ospite a Porta a Porta su Rai1, propone la quota massima di "un 20% di bambini stranieri in una classe". Parole che arrivano dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva espresso apprezzamento per il lavoro "che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo". In effetti, il pensiero di Salvini diverge da quello di Mattarella. "Non credo che in nessun Paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per il Santo Natale -dice il vicepremier- Finché l'Islam non si darà una struttura e non riconoscerà la parità tra uomo e donna chiudere la scuola mi sembra un pessimo segnale. È un segnale di cedimento e arretramento chiudere per il Ramadan".