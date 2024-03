Bonus casa, stop a cessione credito e sconto in fattura: cosa sapere

Il Consiglio dei ministri del 26 marzo ha varato un nuovo decreto sul superbonus e le altre agevolazioni edilizie e stabilito lo stop al meccanismo della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura, oltre che alla remissione in bonis. Attenzione alla sanzione di 10 mila euro, per i cantieri già aperti, e alla decadenza dal contributo, per chi lo deve ancora aprire, in caso di omessa trasmissione delle informazioni