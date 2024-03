Superbonus, rischio maximulta per chi sgarra: cosa sapere

Lo scorso 26 marzo il Consiglio dei ministri ha licenziato il decreto Blocca cessioni, che istituisce un nuovo adempimento per chi si avvale dei contributi edilizi: chi non lo rispetta rischia una sanzione di 10 mila euro, se ha un cantiere già aperto, e la decadenza totale da ogni agevolazione, per chi lo deve ancora aprire. Il provvedimento, però, non è ancora attivo: entro 60 giorni è previsto l’arrivo di un Dpcm che ne chiarirà ulteriormente i termini