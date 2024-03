Bonus casa, dalle ritenute al Superbonus: le novità

A partire dal 1° marzo le ritenute sui bonifici sono passate dall’8% all’11%: questo significa per l’Erario un aumento degli introiti (nel 2022 si era toccata la cifra record di 3 miliardi). A breve il ministero dell’Economia dovrebbe ufficializzare i termini del Superbonus, per chi ha Isee di 15mila euro, mentre il Fisco ha reso noto come il Bonus casa si possa ancora richiedere per chi ha già stipulato l’atto notarile con Isee nel 2023